Cronoprogramma scombussolato

Nuovo cambio in corsa delle categorie da vaccinare: le autorità sanitarie regionali hanno deciso di completare la campagna di immunizzazione per gli ultra ottantenni e soggetti a rischio che da questa mattina sono state convocati al palazzetto dello Sport dell'Università e alla Cittadella dell'Economia di Campobasso. Le inoculazioni con il farmaco anglo-svedese dovrebbero riprendere solo da martedì prossimo: non è chiaro per quali categorie e con quali scorte.