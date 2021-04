Servizio civile, pubblicate le graduatorie dei volontari scelti per progetti in Basso Molise

Online le graduatorie dei giovani volontari selezionati per i progetti ‘Biblioteca in rete’, in ambito culturale, e ‘Mai più soli’, a favore degli anziani (che si terranno contestualmente nei comuni di Guglionesi, Portocannone, Montenero di Bisaccia, San Martino in Pensilis ed Ururi), nonchè dei progetti ‘Piazza del Sapere’ e ‘Pro anziani’ che si svolgeranno nel comune di Campomarino.

Oltre 20 giovani che hanno partecipato alla selezione sono stati scelti per dar vita ai progetti di volontariato di servizio civile universale che avranno la durata di 12 mesi.

Qui il link per visualizzare le graduatorie per ogni singolo progetto.