Zero casi positivi a Portocannone, così come a Montenero di Bisaccia e Montecilfone, idem a Guglionesi in attesa degli ultimi dati di Campomarino. Sono rassicuranti i numeri che arrivano dagli screening con tamponi rapidi disposti in diversi comuni del Basso Molise prima del rientro a scuola e dedicato ad alunni e personale scolastico.

Questo il quadro da Montenero di Bisaccia. “Si è concluso questo pomeriggio dopo le 17,30 lo screening sugli studenti, sul personale scolastico docente e non docente e sugli operatori che, a vario titolo, ruotano intorno al mondo della scuola. Su 292 prenotati sono stati somministrati 251 tamponi, tutti con risultati negativi” fa sapere il Comune.

“Siamo soddisfatti – dichiara il sindaco Simona Contucci – per essere riusciti a ottenere un quadro piuttosto chiaro della situazione attuale, che conferma il trend positivo dell’ultima settimana: anche i dati odierni dell’Asrem attestano infatti che in questo momento permangono solo 3 positivi sul territorio comunale, il che ci rincuora sia per la riapertura delle scuole che per la ripresa delle attività locali e della vita in generale, seppure con molta prudenza e non dimenticando che ci troviamo ancora in zona arancione.

Su questo spirito abbiamo inoltre deciso di riaprire lo stadio Vincenzo De Santis nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle ore 19, confidando nel buonsenso degli sportivi che se ne serviranno e sperando di non dover chiudere nuovamente”.

Bene anche a Portocannone. “Si è da poco conclusa l’attività di screening preventivo sulla popolazione scolastica – ha fatto sapere l’amministrazione comunale nel pomeriggio -. Sono stati processati 160 tamponi su un totale di poco meno di 180 alunni frequentanti le nostre scuole; nessuno dei tamponi è risultato positivo.

Si è inoltre provveduto alla sanificazione di tutti i locali adibiti ai servizi scolastici (compresa nel pomeriggio odierno ovviamente la Scuola dell’Infanzia), e dello scuolabus, affinché la ripresa delle attività scolastiche in presenza avvenga con il maggior grado di sicurezza possibile. Si ringraziano le famiglie per l’elevata adesione all’iniziativa ed il RGPT Carabinieri in congedo per l’assistenza prestata”.

A San Martino in Pensilis, nel confermare il ritorno alla didattica in presenza da domani, il sindaco Gianni Di Matteo ha reso noto che “questa mattina sono stati eseguiti 18 tamponi antigenici che non hanno evidenziato nessun caso di positività al Covid di persone domiciliate nel nostro Comune. Ad oggi, la situazione dei contagi è la seguente: 7 positivi al tampone molecolare (nessun nuovo caso registrato negli ultimi dieci giorni). Le persone ancora positive sono in via di guarigione e in isolamento, quasi tutte in attesa di tampone negativo, avendo già superato i canonici 21 giorni dalla prima positività.

Fino ad oggi sono stati eseguiti presso l’Avis 2115 tamponi antigenici che hanno rivelato ben 175 casi di positività (8,27% di positivi sul totale)”.

A Guglionesi tutti negativi i 360 tamponi rapidi fatti agli alunni e al personale scolastico dei plessi comunali, mentre domani si passerà ai test degli studenti provenienti da fuori paese e che frequentano la scuola a Guglionesi. Manca al momento il dato definitivo di Campomarino.

A Montecilfone il sindaco Giorgio Manes conferma: “tutti negativi, sia personale scolastico che alunni su 108 test. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla buona riuscita dell’iniziativa. Ripartiamo in sicurezza con l’attività didattica. Continuiamo a tenere alta l’attenzione e a rispettare le norme anti contagio”.