Prende il via domattina (9 aprile) la seconda fase dello screening epidemiologico su base volontaria voluto dall’amministrazione comunale di Termoli per verificare l’incidenza del Covid-19 in città.

Per chi non ha ancora aderito e vuole sottoporsi al tampone rapido antigenico è possibile aderire attraverso il sito internet del Comune di Termoli al seguente link: https://www.comune.termoli.cb.it/servizi/screening.html

Ci sono ancora disponibilità in alcune date, in tutto 4200 i tamponi a disposizione. Lo screening si terrà con il consueto metodo del drive-through presso la sede della Misericordia di Termoli dove saranno presenti i volontari della Confraternita e gli infermieri volontari del Cives che l’amministrazione comunale intende ringraziare ancora una volta per la disponibilità. Si ricorda che al momento del prelievo bisognerà consegnare il modulo già compilato e scaricato al momento della registrazione.

Date screening (ore 9-13 e 14-17)

– Venerdì 9 aprile, Sabato 10 aprile, Domenica 11 aprile

– Venerdì 16 aprile, Sabato 17 aprile, Domenica 18 aprile