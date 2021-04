Il furto nel tardo pomeriggio, l’inseguimento e il fermo all’altezza di Gambatesa. Due giovani, di cui uno minore di diciotto anni, nella giornata di oggi avevano scelto di venire in “trasferta” a Campobasso per accaparrare qualcosa. Quindi la fiat 500 che era parcheggiata lungo via XXIV Maggio e che ha attirato la loro attenzione.

E’ scattata la segnalazione al 113 e in uno stretto frangente di tempo le pattuglie della polizia e della squadra mobile di capoluogo erano già in azione per intercettare la macchina con a bordo i due pugliesi.

Un inseguimento che si è fermato a Gambatesa, dove l’auto è stata bloccata dalla pattuglia della polizia e i due autori del furto perpetrato poco prima in pieno centro a Campobasso sono stati portati in questura per la procedura di rito.

Sono quindi fermi negli uffici di polizia in attesa delle disposizioni del sostituto procuratore di turno. Uno dei due, è minore di diciotto anni. Ma su di loro penderebbero alcuni precedenti di polizia per reati simili.