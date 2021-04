Ruba energia elettrica dall’Enel: 7 anni dopo finisce in carcere

Le regole per non sbagliare

Nelle ultime ore è stata mal interpretata da parte di qualcuno la circolare del Ministero che non ammette mai il consumo al bancone, neanche in zona gialla. L’esempio concreto: un bar con annessa pizzeria o un pub che prepara hamburger possono continuare a lavorare con l’asporto fino alle 22, un semplice bar senza cucina no “e dovrebbe chiudere alle 18” a meno che non abbia tavoli all’esterno.