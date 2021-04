Romagnuolo: “Riapriamo in sicurezza nel Molise bar e ristoranti”

“Le chiusure dettate dalle misure straordinarie per affrontare la pandemia rischiano di far fallire nel nostro Molise migliaia di piccoli imprenditori. E quando riapriranno normalmente bar, ristoranti, palestre, teatri e cinema potrebbe essere già tardi per la mancanza di un piano con delle precise scadenze che inizia a farsi sentire in un Regione già stremata dalla pandemia e dalla chiusure dei mesi scorsi”. E’ l’appello della consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Aida Romagnuolo.

“Le proteste degli ultimi giorni, sono un esempio di questa crisi. Riaprire quindi bar e ristoranti, è la nostra unica possibilità per salvare la nostra già misera economia regionale che da oltre un anno patisce per l’incompetenza e il dilettantismo da parte invece di chi dovrebbe sostenerle per non farle morire”.

“Le attività sono ormai chiuse da un anno – ha continuato Romagnuolo – e, personalmente e come partito, sono da sempre vicina al grido d’allarme dei ristoratori, degli operatori del settore alberghiero e della ristorazione che lamentano anche la mancanza di una seria programmazione di aiuti. Più di qualcuno di loro – ha proseguito Romagnuolo – mi ha confermato di essere alla fine considerato che stanno andando avanti con quello che avevano messo da parte e che, dopo un anno di patimenti, hanno dato fondo a tutti i risparmi mentre i costi fissi restano invariati. Per questo, ha ancora detto Romagnuolo, insisto sugli aiuti e che l’unica possibilità per i ristoranti molisani, è riaprire sia che siamo in zona gialla o arancione e comunque, sempre con la massima sicurezza. Bisogna con celerità guardare i dati, ha concluso Romagnuolo, monitorarli e sulla base dei dati riaprire il prima possibile nel Molise, bar e ristoranti”.