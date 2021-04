Roberti e Tartaglione consegnano uova di Pasqua in ospedale e a Opera Serena

Auguri dal molise

Non rinunciamo alla cura della bellezza, specialmente in questo momento. Noi molisani, almeno in questo, siamo fortunati: abbiamo una natura stupenda, paesaggi suggestivi e variegati, borghi deliziosi, colline in fiore in questo periodo dell’anno che regalano emozioni colorate. Non si può uscire, ma non serve andare lontano per incrociare la grande bellezza di questa piccola terra. Qui una selezione di cose belle assolutamente normali e assolutamente accessibili, anche nel lockdown.