Un uomo ha ritrovato un presunto ordigno bellico in un terreno agricolo di Contrada Cianaluca, in territorio di Campomarino. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio 20 aprile e l’autore del ritrovamento ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco intervenuti con una squadra del distaccamento di Termoli per mettere in sicurezza l’area.

Dalle prime ipotesi dovrebbe trattarsi di una bomba della Seconda Guerra Mondiale, per questo i Carabinieri della locale stazione hanno chiesto l’intervento immediato degli artificieri.

Probabile che il presunto ordigno venga fatto brillare nelle prossime ore.