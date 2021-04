Rilancio del turismo, ultimo appuntamento formativo per gli operatori locali

Indagini sul misterioso ritrovamento

La Polizia di Stato del capoluogo ha fatto una perquisizione in un appartamento segnalato da tanti per un sospetto via via. Qui gli agenti hanno trovato non solo hashish e marijuana pronta per essere spacciata ma anche una sorta di arsenale. Denunciati i due giovani, sono in corso approfondimenti investigativi per capire perchè quelle armi erano lì