Ricognizione degli impianti sportivi a Campomarino, il Presidente del Coni: ‘Palazzetto struttura eccellente’

Il Presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo (foto sotto) ha incontrato ieri mattina il sindaco di Campomarino Pierdonato Silvestri, l’assessore allo Sport Michele D’Egidio, il responsabile tecnico comunale arch. Colucci e dopo l’incontro negli uffici del sindaco il gruppo ha fatto una ricognizione degli impianti sportivi del territorio comunale.

In primo luogo è stato visitato il Palazzetto dello Sport dove sono in corso i lavori di ristrutturazione che consentiranno di poterlo sfruttare per eventi di alto livello, è stato poi visitato il campo di calcetto dove si allena e gioca la squadra locale della Kemarin, l’impianto di hockey dove gioca la formazione attualmente in serie C e il campo da tennis o meglio quel che resta del vecchio campo.

Si è poi passati a visitare il campo sportivo, ed è stata sottolineata la necessità di interventi di messa a punto.

Continua quindi l’attività di contatto e di ricognizione degli impianti sportivi di tutta la regione, attività finalizzata a censire e a valutare le condizioni e le possibilità di utilizzo delle diverse strutture.