Sanità interrotta: al Cardarelli non ci sono più posti disponibili e la direzione medica ha deciso di bloccare i ricoveri ordinari programmati. Restano garantite le urgenze.

Arriva come un fulmine la notizia del caos del Cardarelli, dove al momento ci sarebbero una ventina di pazienti (tutti no Covid) in attesa al Pronto Soccorso. E proprio a causa della grave situazione di criticità creatasi nel reparto di urgenza la direzione medica dell’ospedale avrebbe disposto il blocco dei ricoveri programmati ma non urgenti, a partire da oggi 19 aprile.

Una decisione motivata da un iper-afflusso di pazienti no Covid in Pronto soccorso e contestualmente dal fatto che in ospedale sono cambiate le disposizioni relative all’organizzazione: ogni paziente viene ricoverato da solo in una stanza, in ottica di prevenzione dell’eventuale contagio, e ciò chiaramente comporta una minore disponibilità di posti letto.

Dall’Azienda sanitaria spiegano che si tratta di un blocco temporaneo dei ricoveri programmati causato dell’alta affluenza di pazienti no covid al Pronto soccorso. E che non appena possibile sarà ripristinata l’ordinarietà. Un fenomeno definito ‘ordinario’, un surplus di afflusso fisiologico che si verifica in tutti i Pronto soccorso d’Italia in questo determinato periodo dell’anno. Infine la precisazione: “Le urgenze sono garantite, ciò che è temporaneamente sospeso sono solo i ricoveri programmati”.