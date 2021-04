‘Primavera Antifascista’: Casa del Popolo organizza la rassegna di libri e documentari

Dal 12 aprile al 5 maggio Casa del Popolo di Campobasso organizza la rassegna ‘Primavera Antifascista’ che sarà possibile seguire dalla pagina facebook e sul canale youtube di Casa del Popolo.

Un’iniziativa che segna un ulteriore e importante passo in avanti, spiegano gli organizzatori, “della nostra associazione sul fronte del contrasto sociale e culturale ai fascismi. In Italia assistiamo a sempre più diffuse manifestazioni di apologia del fascismo che sembrano non avere adeguate risposte e attenzione da parte delle istituzioni e della politica. Ancora più grave è l’impatto sulle giovani generazioni delle dimostrazioni di forza e odio che imperversano in modo particolarmente preoccupante sui social”.

Si parte il 12 aprile con la presentazione dei libri ‘L’antifascismo non serve a niente’ di Carlo Greppi e ‘Mussolini ha fatto anche cose buone’ di Francesco Filippi. Il 21 sarà la volta del libro scritto da Fabrizio Nocera, ‘Le bande partigiane lungo la linea Gustav’. E ancora, il 27 ‘E allora le foibe?’ di Eric Gobetti e il 28 il film documentario ‘Terra bruciata, il laboratorio italiano della ferocia nazista’ di Luca Gianfrancesco. Infine, il 5 maggio sarà presentato il libro ‘Anche i partigiani però…’ di Chiara Colombini.