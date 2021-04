Premio Scuola digitale, il Boccardi-Tiberio vince per il 2° anno consecutivo

Per il secondo anno consecutivo l’IIS Boccardi-Tiberio di Termoli si conferma al primo posto provinciale nel Premio Nazionale Scuola Digitale promosso dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane e degli studenti nel settore dell’innovazione didattica e digitale.

Grande soddisfazione per l’Istituto termolese che è stato sottoposto ad una dura selezione alla quale hanno partecipato molte altre scuole del territorio. Con il progetto “Blue Bird”, le classi 4 A CN e 5 A RIM, guidate dal professor Roberto Mascilongo, hanno realizzato un’APP gratuita donata all’associazione “Voci del buio” da scaricare sul cellulare, contenente file audio di varie tipologie di testi letti da voci narranti, fruibile da chiunque viva problemi legati alla vista o alla decodificazione meccanica della scrittura.

Non solo innovazione, tecnologia, ricerca metodologica e sperimentazione ma anche Service Learning, una proposta pedagogica che unisce il Service, la cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato per la comunità, e il Learning, l’acquisizione di competenze professionali, metodologiche, sociali e soprattutto didattiche.

L’IIS Boccardi-Tiberio si conferma ancora una volta un polo tecnico d’avanguardia lustro della città e del territorio.