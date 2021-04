Precipita dal quarto piano in via America, 18enne termolese grave in ospedale

Una ragazza di appena 18 anni è caduta da un’altezza di diversi metri dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo in via America a Termoli. La giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale dove è giunta in condizioni gravi ma stabili.

I medici del Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo la stanno sottoponendo a vari accertamenti, compresi esami radiologici e tac nel tentativo di escludere lesioni gravi. La prognosi resta comunque riservata.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi e ha creato sconcerto in città. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia del commissariato di via Cina che ha avviato i primi accertamenti sul caso. Familiari e amici della ragazza saranno ascoltati per capire la dinamica e le ragioni di quanto accaduto.

La prima ipotesi, ancora da confermare, è che possa essersi trattato di un gesto volontario.