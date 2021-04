MERCOLEDI’ 14 Torna il sole e una parvenza di atmosfera stabile: sarà un mercoledì tranquillo e soleggiato, in serata peggiora col ritorno delle nuvole e qualche sporadico rovescio nella provincia di Isernia. Non sono in miglioramento le temperature: correnti fresche non permettono una risalita decisa della colonnina di mercurio, anzi, la costringono a restare su valori inferiori alla media del periodo. Occhio anche alle gelate notturne: durante la sera/notte si andrà vicini allo zero termico in moltissimi comuni della regione.

GIOVEDI’ 15 Una prima parte della giornata soleggiata e una seconda più cupa: è questa la previsione per questo giovedì dove qualche pioggia debole si presenterà in montagna e lungo i rilievi dell’alto Molise mentre altrove avremo solo tante nuvole. Bene le temperature: farà lievemente più caldo grazie a una timida alta pressione che difficilmente riuscirà a imporsi. Schiarite e nubi anche durante la notte ma rischio precipitazioni molto basso.