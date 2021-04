Personale sanitario a Partita Iva, Testamento e Ortis chiedono proroga incarichi

I parlamentari molisani Rosa Alba Testamento e Fabrizio Ortis hanno depositato in Senato un emendamento al Decreto legge “Sostegni” che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi di lavoro a partita IVA per il personale sanitario e socio sanitario assunto nel corso della pandemia.

“L’obiettivo – dicono – è continuare a garantire le prestazioni di assistenza sanitaria e una risposta immediata ed efficace alla diffusione del Covid 19 sull’intero territorio nazionale anche per l’anno in corso, quando finalmente la campagna vaccinale dovrebbe essersi conclusa.

Tale richiesta di proroga permetterebbe di continuare a fare affidamento anche in Molise su personale altamente qualificato, capace di acquisire elevate competenze professionali fin dalle primissime fasi della pandemia. In considerazione di un contesto sanitario ancora fortemente critico, come richiesto anche da primari e medici degli ospedali di Campobasso e Isernia, non possiamo rinunciare alle esperienze di chi senza alcun tipo di tutela è stato chiamato a salvare vite umane e lo ha fatto egregiamente e tra mille difficoltà”.