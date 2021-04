Perdite di acqua e sprechi, parte la sostituzione delle condotte in via Capitano Verri

Il cantiere dei lavori di sostituzione delle condotte idriche in via Capitano Verri è stato allestito questa mattina, con conseguente divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto tra viale Marconi e via Trieste.

Da oggi 6 aprile e fino al termine dell’intervento, che dovrebbe protrarsi per alcuni giorni, le ruspe e gli operai saranno in azione per un lavoro atteso da anni, che finalmente dovrebbe consentire di fermare le sistematiche perdite idriche nella zona.

L’intervento avviato oggi è finalizzato infatti a risolvere una volta per tutte la criticità relativa alle molte falle nelle condotte che trasportano l’acqua, e che come conseguenza comportano sprechi enormi (come accaduto anche nella scorsa estate caratterizzata da una forte crisi idrica) e il deterioramento progressivo del manto stradale.

L’intervento sulla rete idrica comunale era stato autorizzato mesi fa da Molise Acque. Il sindaco Mario Bellotti con ordinanza firmata alcuni giorni fa ha vietato, per ragioni di sicurezza e per consentire lo svolgimento della messa in opera delle condotte, il transito ad automobili, motorini, biciclette eccetera fino a nuove disposizioni e fine alla conclusione dell’intervento.