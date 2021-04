Alta pressione che nel weekend di Pasqua cederà il passo a un fronte freddo in arrivo dal Nord Europa. Migliora poi entro la serata di Pasqua per una Pasquetta discreta ma decisamente più fredda rispetto ai giorni precedenti. Possibile nuovo peggioramento poi martedì.

SABATO 3 APRILE: L’alta pressione si indebolisce ulteriormente sotto la spinta di un fronte freddo in transito sui Balcani che determinerà l’ingresso di correnti più fredde in serata. Nella prima parte della giornata, tuttavia correnti umide sudoccidentali che precedono il fronte poteranno maggiore variabilità nella regione con schiarite alternate ad annuvolamenti responsabili di qualche pioggia in formazione nel pomeriggio anche sulle coste adriatiche. In serata peggiora sul Molise con anche il rischio di locali temporali. Temperature in calo dalla serata.

DOMENICA 4 APRILE: Il fronte freddo giunto in nottata attraverserà le regioni del sudest nella prima parte della giornata portando rovesci e temporali su Molise associati ad un brusco abbassamento delle temperature. Tendenza a miglioramento entro il pomeriggio da Nord con aperture via via più ampie. Venti moderati o tesi dai quadranti settentrionali.