Palazzo San Giorgio avvia la selezione per un messo notificatore e due operai specializzati

Il Comune di Campobasso avviato le procedure per la selezione finalizzata all’assunzione a tempo pieno indeterminato di un messo notificatore e due operai specializzati.

Per partecipare oltre ai requisiti generali e specifici (cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; età non inferiore ad anni 18, qualità morali e di condotta, non essere stato destituito interdetto o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero decaduti da precedenti impieghi; essere inserito nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego di appartenenza della Regione Molise), è possibile la partecipazione di coloro che risultano occupati a tempo indeterminato sempre ché conservino il diritto alla sospensione o conservazione dello stato di disoccupazione previsto dalle vigenti norme di riferimento.

Fino al prossimo 5 maggio tutti gli interessati dovranno produrre la domanda di adesione all’avviamento a selezione, utilizzando, a pena di esclusione, riempiendo i moduli che si possono scaricare sui sito del comune di Campobasso nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi concorso.

La candidatura va inviata in un unico allegato ed in formato pdf esclusivamente tramite Pec personale al cpi.campobasso@pec.moliselavoro.it, riportando nell’oggetto della Pec la seguente dicitura: “Avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge n. 56/87 presso il comune di Campobasso”.