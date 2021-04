Ordine dei giornalisti Molise a sostegno dei responsabili degli Uffici Stampa

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, nella seduta del 22 aprile, ha deliberato una serie di misure a sostegno dei colleghi impegnati negli Uffici Stampa: verrà pubblicata sul sito istituzionale l’anagrafe di tutti gli Uffici Stampa, verrà promosso un coordinamento di tutti i colleghi impegnati in questa attività ed uno sportello informativo che possa offrire anche supporto e consulenza. Dal punto di vista della formazione saranno organizzati corsi specifici con particolare attenzione ai nuovi settori della comunicazione istituzionale e alle opportunità offerte dal brand journalism.

Il Consiglio Direttivo ha deliberato all’unanimità di affidare al Consigliere Antonio Chiatto (foto sopra) il ruolo di Delegato alle attività di coordinamento e monitoraggio degli Uffici Stampa e al consigliere Pino Cavuoti (foto sotto) il ruolo di Vice Delegato. In particolare, avranno il compito di proporre al Consiglio stesso l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per valorizzare e sostenere i colleghi impegnati in questa importante attività e parallelamente prospettare l’adozione delle misure necessarie per l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia.

“Ringrazio i colleghi Chiatto e Cavuoti per aver accettato questo incarico” commenta Vincenzo Cimino (foto in altro), Presidente Odg Molise, “l’impegno dell’Ordine a favore dei colleghi si rafforza sempre di più, in particolare in un ambito che potrebbe offrire anche nuove opportunità di lavoro”.

Lo sportello informativo per gli Uffici Stampa è già attivo, invitiamo i colleghi a contattarci per qualsiasi necessità all’indirizzo email dedicato: ufficistampa.odgmolise@gmail.com.