Nuovo presidente Avis Termoli è il dottor Pasquale Spagnuolo: “Vaccini ai donatori e rilancio Centro Trasfusionale”

ll nuovo Consiglio dell’Avis comunale di Termoli, scaturito dall’Assemblea che si è svolta ieri 31 marzo, ha eletto nuovo Presidente dell’Associazione per i prossimi 4 anni Pasquale Spagnuolo, ex responsabile di Ematologia e Centro Trasfusionale dell’ospedale San Timoteo e figlio, per una di quelle significative “coincidenze” della vita, di Samuele, fondatore di Avis nel Molise.

Il dottor Spagnuolo ha preso il posto di Mario Ianieri, che proprio ieri aveva salutato i soci con una lettera aperta di ringraziamenti e che oggi esprime le sue congratulazioni al successore per “l’incarico prestigioso ed impegnativo, che premia le tue competenze e professionalità e aggiunge un importante tassello alla tua splendida carriera. Per tutti i donatori è una conquista, una svolta che apre una nuova e positiva pagina nella storia di Avis Termoli”.

Pasquale Spagnuolo a sua volta ha ringraziato Ianieri, “che ha condotto con passione e competenza gli ultimi due mandati” e ha ricordato l’avvio dell’Avis tramite il padre, nato 100 anni fa e fondatore il 21 giugno 1969 a Campobasso della prima sezione AVIS del Molise. “Alla sua figura – scrive il neo presidente – ho dedicato un libro che vedrà la stampa nei prossimi mesi. A quasi quarant’anni dalla fondazione dell’AVIS a Termoli, il 28 marzo 1982, ad opera di Angelo Benaduce , adesso tocca a me l’onore di guidare quella che da sempre è considerata la più attiva, efficiente e fantasiosa sezione molisana, portata ad esempio anche fuori dai confini regionali, per aver coinvolto negli anni migliaia di ragazzi e ragazze in un Progetto Scuola imitato altrove.

L’impegno mio e del nuovo esecutivo formato dallo stesso Ianieri, da Vittorio Durante, Michele Di Domenico, Basso Marinucci, opererà nell’ottica della continuità di intenti rispetto alla passata gestione puntando sulla vaccinazione anti Covid-19 il più presto possibile di tutti i donatori periodici e attivi; al coinvolgimento dei giovani anche nei ruoli decisionali dell’Associazione; all’inclusione di persone provenienti da altri Paesi per i quali la donazione di sangue può essere una formidabile occasione di inclusione sociale; al rilancio del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Termoli relegato a ruoli marginali nel panorama trasfusionale regionale da scelte Aziendali che ne hanno depotenziata la rilevante attività di anni passati; all’attivazione di un portale del donatore/donatrice che consentirà la prenotazione on-line della donazione e la consultazione, sempre on-line, dei propri esami di sangue”.

Mario Ianieri aggiunge: “Siamo certi che sarai un presidente determinato, sicuro, professionalmente competente e punto di riferimento per l’intero settore del volontariato e della raccolta ematica. Ti garantiamo adeguato supporto e tutto il nostro aiuto per raggiungere ancora più ambiti traguardi e migliorare i risultati, per assicurare ai nostri ammalati la conservazione di quell’immenso dono che è la Vita. Un grande in bocca al lupo, Presidente, e buon lavoro”