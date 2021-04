Nel parcheggio di Selvapiana si vaccinerà in auto: a Campobasso il terzo centro cittadino

Presto a Campobasso aprirà il terzo centro vaccinale. Come noto, attualmente l’Asrem sta immunizzando le persone sia all’ospedale Cardarelli che nei locali della Cittadella dell’economia in contrada Selvapiana. Ecco, sempre a Selvapiana, a qualche decina di metri, sarà allestito un ulteriore punto per la somministrazione dei vaccini.

“Dopo aver reso disponibili i locali e l’intera zona della Cittadella dell’Economia come centro vaccinale – spiega il sindaco Gravina –, effettuando per l’occasione una serie di necessari lavori in grado di rendere la struttura funzionalmente adeguata allo scopo, l’amministrazione comunale di Campobasso sta collaborando con l’Arma dei Carabinieri e con l’Asrem alla realizzazione di una nuova area vaccinale che verrà localizzata sempre in zona Selvapiana e precisamente nell’ampio parcheggio già utilizzato dalla stessa Arma dei Carabinieri come drive trough”.

Dunque, il parcheggio che in tempi normali viene utilizzato la domenica dai tifosi del Campobasso diventa uno snodo cruciale per la lotta al covid. “L’Arma dei Carabinieri, mettendo in atto anche sul nostro territorio un programma nazionale, ha proposto di utilizzare l’area del parcheggio dello stadio Romagnoli, da noi già concessa e dove già da mesi vengono effettuati i tamponi in modalità drive trough, come ulteriore punto di vaccinazione – prosegue il primo cittadino –. Abbiamo già prontamente offerto tutta la collaborazione per poter rendere in tempi brevi operativo il nuovo centro di vaccinazione che vedrà occuparsi della somministrazione dei vaccini direttamente gli Ufficiali medici dei Carabinieri”.

Dunque, saranno direttamente i medici dei Carabinieri a vaccinare. E l’attività quotidiana sarà così gestita: “Secondo il piano organizzativo, l’attività del drive trough per i tamponi continuerà ad essere effettuata tutte le mattine mentre, durante il pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, la stessa Arma dei Carabinieri sarà operativa per garantire le vaccinazioni, il tutto di concerto ovviamente con Asrem”. Vaccinazioni che verrebbero effettuate anche in questo caso senza far scendere dall’autovettura le persone.

Nell’area in tanti vanno a fare jogging e potranno continuare a farlo. Magari sarebbe auspicabile che si evitasse, da parte di qualcuno, di fare lo slalom tra le auto in coda per il tampone o – fra poco – per il vaccino.

“Nella giornata di ieri – ha fatto sapere il sindaco – il nostro comandante della Polizia Locale, Luigi Greco, assieme ai tecnici comunali, ha preso parte al sopralluogo definitivo condotto dagli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e dai rappresentanti dell’Asrem e dei Vigili del Fuoco, proprio per meglio definire gli interventi da compiere”.

L’amministrazione di Palazzo San Giorgio, oltre a concedere il parcheggio, si occuperà della sistemazione della segnaletica, delle transenne e di altre migliorie logistiche richieste. Il tutto potrebbe partire già la prossima settimana, “grazie alla rapidità che una collaborazione collaudata in questo senso come quella tra l’amministrazione comunale, l’Arma e l’Asrem ha di fatto già dimostrato di saper produrre”.

In definitiva, si sta centralizzando sul capoluogo la campagna vaccinale piuttosto che aprire nei diversi centri limitrofi ulteriori punti destinati all’immunizzazione. Il motivo potrebbe risiedere nel personale che non è mai abbastanza: a questo si ovvierebbe grazie alla collaborazione con i Carabinieri.

Tra l’altro, gli agenti della Polizia Locale affiancheranno gli operatori e i medici dell’Asrem per rendere più semplici e agevoli gli interventi di vaccinazione domiciliare che la stessa Asrem effettuerà per gli over 80 proprio a partire dai prossimi giorni. “Un impegno a tutto tondo quello dei nostri agenti che, in questi mesi, stanno producendo uno sforzo davvero importante che la città consapevolmente e con merito gli riconosce”.