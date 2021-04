Salute e tecnologia

In un incontro pubblico illustrato il progetto comunale che limita a un paio di aree del territorio la scelta di installazione dei ripetitori da parte delle società di telecomunicazione. In Comune le richieste fino a questo momento sono sempre state respinte ma ora c’è un Piano che sarà portato in Consiglio comunale per l’approvazione. I residenti però sono preoccupati per l’esposizione ai campi elettromagnetici. L’intervista al responsabile dell’ufficio tecnico Nicola Cefaratti: "Piano vincolante, chi vorrà investire qui lo farà solo su determinate zone del paese".