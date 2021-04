Nasce il sito visitmolise.eu, esperti a confronto con sindaci e operatori turistici

Due giorni di webinar con il territorio molisano per la presentazione della nuova piattaforma digitale visitmolise.eu.

Sviluppo Italia Molise, l’A.T.I. Suggesto e l’Assessorato regionale al Turismo e alla Cultura incontreranno in videoconferenza i 136 sindaci molisani nella giornata del 7 aprile, per replicare la giornata formativa il giorno seguente, 8 aprile, con gli stakeholder e gli operatori turistici del territorio che hanno preso parte agli Stati Generali del Turismo e della Cultura.

Si tratta di uno degli step più importanti del Piano di Comunicazione elaborato dalla società Suggesto per veicolare l’intero mondo produttivo e associativo della regione su una piattaforma capace di interagire con i sistemi all’avanguardia del digitale.

“Era quello che chiedeva il territorio fin dagli Stati Generali – afferma l’assessore regionale, Vincenzo Cotugno – avere una programmazione regionale puntuale in grado di supportare la promozione turistica di tutti gli operatori del settore.

È un’operazione notevole di coinvolgimento del territorio che va sulla linea segnata fin dal 2018, anno dell’apertura dei tavoli tematici. Purtroppo il 2020 ha segnato un rallentamento dell’attività, come del resto è accaduto a tutti a causa della pandemia, anche se l’Assessorato regionale non ha mai fermato il lavoro teso a migliorare il posizionamento del Molise nel mercato turistico globale, e i dati dell’estate scorsa ne sono una testimonianza.

Per arrivare a questo obiettivo serve continuare a camminare insieme, fare rete, le istituzioni regionali con tutto il territorio molisano. Per questo motivo” sottolinea l’assessore Cotugno “abbiamo organizzato una due giorni formativa ed informativa, affinché sindaci, operatori turistici e associazioni, siano in grado di trasferire tutto il loro bagaglio di esperienza e professionalità all’interno della nuova piattaforma “visitmolise.eu”.

Questo consentirà ai turisti di tutto il mondo di avere una panoramica a 360° del Molise, su cosa fare, cosa visitare, dove degustare i nostri piatti tipici e dove trascorrere il proprio tempo libero.

Sono certo che il successo degli Stati Generali in termini di partecipazione (oltre 1000 presenze per 8 tavoli tematici) sarà replicata in questa due giorni dedicata al turismo della nostra regione, per questo fin da adesso ringrazio tutti coloro i quali intenderanno con noi continuare a condividere il percorso teso a far conoscere ad un pubblico sempre più vasto la nostra meravigliosa terra.

Solo uniti potremo uscire da questo terribile momento – conclude l’assessore Cotugno – la Regione Molise c’è e continuerà a sostenere ogni singola attività, dalla più piccola a quella più strutturata, per uscire fuori da questo tunnel con un’identità più forte da esportare in tutto il mondo”.