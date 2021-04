Ospedali al collasso

Il San Timoteo con un anestesista in meno e il rischio altissimo di pregiudicare l'attività chirurgica programmata, il Cardarelli con lo stop ai ricoveri non urgenti per via del Pronto soccorso intasato e il Veneziale ugualmente con l'acqua alla gola per un surplus di pazienti nel reparto d'urgenza con reparti che non ce la fanno. Gli ospedali molisani sempre più nel caos, e non è solo per via del Covid