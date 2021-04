L'allarme

Strana moria di pesci, chiuso il laghetto di Vinchiaturo. Tra le ipotesi gli scarichi illegali inquinanti

I carabinieri forestali hanno avviato le indagini per accertarne le cause della morte e non si esclude che qualcuno, in più occasioni, sia stato sul posto per versare nelle acque sostanze nocive per la salute della fauna. Allertati i tecnici dell'Asrem e dell'Arpa che hanno eseguito i campionamenti