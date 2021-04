Montenero, screening su studenti e personale scolastico. Iscrizioni aperte fino al 5 aprile

Anche a Montenero di Bisaccia si terrà uno screening per gli studenti e il personale scolastico, proprio alla vigilia della riapertura della scuola del 7 aprile, così come previsto in queste ore anche in diversi altri comuni del BassoMolise.

Così la sindaca: “In vista del rientro dei nostri ragazzi a scuola nella giornata di mercoledì 7 aprile, abbiamo pensato di sottoporre a test antigenico rapido gli studenti (compresi i bambini dai 3 anni in su) e il personale docente e non docente (indipendentemente dal luogo di residenza).

Lo screening si svolgerà nella giornata di martedì 6 aprile, dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 13,30 alle 17,30, in modalità drive-through, nello stesso luogo dove si è svolto il precedente screening di massa (Zona Bivio ‐ Parcheggio situato dietro la Chiesa di San Paolo Apostolo, intersezione tra Via E. A. Paterno e Via Padre Pio).

L’iniziativa, promossa dalla nostra Amministrazione in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo, con la Croce Rossa e con l’Odv ‘Montenero di Bisaccia Ets’, ha lo scopo di verificare l’eventuale presenza del virus Sars-CoV-2 all’interno della nostra comunità, con particolare riguardo agli ambienti scolastici.

È importante la partecipazione di tutti i nostri ragazzi e di quanti a vario titolo gravitano intorno al mondo della scuola soprattutto alla vigilia della riapertura.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso con la Croce Rossa di continuare a tenere aperte le iscrizioni fino a lunedì 5 aprile.

Cliccando sul link https://forms.gle/hxRCiuSqWUFuMsfY6 e inserendo i propri dati, sarà possibile prenotare il tampone; sarà necessario poi stampare il modulo, da scaricare al link http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1955 per riempirlo con i dati personali degli interessati e consegnarlo il giorno dello screening”.