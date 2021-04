Montenero, il sindaco incontra il neo presidente del Coni. “Più valore allo sport”

Il sindaco Simona Contucci ha incontrato questa mattina in Municipio il nuovo presidente del Coni Molise, Vincenzo D’Angelo.

Nel corso del colloquio molto cordiale e ricco di spunti costruttivi, reso possibile grazie anche all’amicizia che lega il montenerese Emanuele Ceci al presidente D’Angelo, il sindaco Contucci ha ribadito il grande rilievo che questa Amministrazione comunale vuole riservare allo sport, sia in forma individuale che di squadra, inteso come fondamento essenziale per la crescita dei nostri giovani.

Sono stati toccati inoltre i temi degli impianti sportivi presenti in paese, sia per l’utilizzo che se ne intende fare che per i progetti di rifacimento e riqualificazione di aree, come ad esempio quella dei campi da tennis, sulle quali sono stati previsti interventi significativi.

D’Angelo ha assicurato la massima collaborazione del Coni Molise, con la promessa di tornare presto a Montenero di Bisaccia in occasione di un appuntamento sportivo pubblico che, si spera, possa avvenire il più presto possibile.