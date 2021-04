Montagne di schiuma biancastra nel torrente San Vito, a ridosso della Statale 647 in territorio di Guglionesi. Dopo la segnalazione di un cittadino siamo andati a vedere, verificando la effettiva presenza di accumuli di schiuma in due diversi punti del corso d’acqua. Il colpo d’occhio è impressionante, e dal momento che il torrente scorre a valle del depuratore civile l’interrogativo che si apre è importante: l’impianto funziona come dovrebbe oppure presenta delle falle, ha una carenza di efficienza che non riesce a filtrare adeguatamente l’acqua in entrata?

Il dubbio esiste perché le schiume nei nei torrenti possono essere anche fenomeni del tutto naturale, anche quando risultano molto vistosi. Si potrebbe infatti trattare di schiuma cosiddetta naturale, frequente soprattutto in primavera e maggiormente in seguito a eventi metereologici caratterizzati da pioggia e vento, come nel caso dei giorni scorsi.

Foto 3 di 3





La schiuma in questo caso è dovuta a sostanze tensioattive come proteine, saponine naturali, polisaccaridi e sostanze oleose che danno origine a una reazione a contatto con la vegetazione in decomposizione.

Diverso il caso delle schiume che si formano per cause antropiche, legate proprio alla attività dell’uomo. In questo caso ci si riferisce all’immissione di detergenti e di liquami, scarichi industriali oppure, come potrebbe essere il caso in questione, a scarichi dei depuratori civili.

Difficile distinguere a occhio la schiuma di origine naturale da quella provocata dall’azione umana e auspichiamo un controllo sul campione che possa fugare i dubbi ed eventualmente mettere gli organismi competenti in condizione di affrontare e risolvere il problema.