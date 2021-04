Gli esperti del meteo lo avevano preannunciato: un fronte freddo avrebbe raggiunto l’Italia in questi giorni facendoci dimenticare camicie e giacche leggere che qualcuno aveva già tirato fuori dall’armadio dopo il clima mite e le belle giornate di marzo.

Dopo il Nord e il Centro Italia, l’aria artica ha raggiunto il Molise: fiocchi di neve da questa mattina (7 aprile) su Campobasso, l’area del Matese, la zona di Castelpetroso e ovviamente l’Alto Molise. Nevica, ad esempio, a Pietrabbondante. Paesaggio pittoresco certo, neppure tanto inedito per i campobassani e per chi abita nelle zone più interne o in Alto Molise. Ma non tutti hanno gradito il ritorno della dama bianca.

“Oggi farà freddo, la quota neve è a 550-600 metri e si può considerare notevole”, commenta l’esperto Gianfranco Spensieri a Primonumero.

Dobbiamo rassegnarci: almeno fino a domani il tempo non migliorerà. “Nevicherà ancora, soprattutto tra Frosolone, Torella e Pietrabbondante”. Ad ogni modo “saranno precipitazioni deboli”. Spensieri ricorda poi che “statisticamente negli ultimi 10 anni è la quinta volta che nevica ad aprile”. Preoccupano le conseguenze sull’agricoltura: nei giorni scorsi, complici il sole e il caldo, sono iniziate le fioriture. L’aria artica sarà una ‘mazzata’ per alberi da frutto e ortaggi. “Le conseguenze saranno devastanti per le colture: il termometro scenderà di notte sotto zero per i prossimi due giorni”, spiega l’esperto. Non durerà molto, a partire dalle prossime 24-36 ore il tempo migliorerà.

Diverso lo scenario sulla costa: cielo grigio e temperature basse anche qui, dopo una nottata caratterizzata dal forte verto. Le raffiche, con punte che hanno sfiorato i 90 km orari, hanno buttato giù alcuni alberi a Termoli, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco nel parcheggio di un centro commerciale dove alcuni rami pesanti si sono abbattuti su un paio di autovetture in sosta, danneggiandole. Per le avverse condizioni meteo e il mare grosso sono stati interrotti i collegamenti fra Termoli e le Isole Tremiti: la motonave Isola di Capraia non è salpata.