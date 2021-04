Il Lions Club Satellite di Montenero di Bisaccia ha riconfermato per il nuovo anno sociale 2021/2022 Claudia Castelli come Presidente, Pasquale Tieri come Segretario e Galileo Casimiro come socio.

Nel club a breve entreranno nuovi soci che verranno presentati durante la Charter, la quale dovrebbe tenersi nelle prossime settimane, rispettando le norme anti-covid.

Con l’auspicio di servire la comunità in ogni dove.