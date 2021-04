Le basi dell’autosvezzamento

Rispetto a qualche decennio fa lo svezzamento viene affrontato in maniera differente dai genitori e dai pediatri, che non concepiscono più l’allattamento prolungato come un problema, una cattiva abitudine da far perdere, ma rispettano maggiormente i ritmi dei bambini e il loro naturale sviluppo.

Quanto dura l’allattamento

A differenza di ciò che si credeva un tempo, l’allattamento, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, si dovrebbe svolgere almeno fino ai sei mesi di vita, poiché il latte materno è in grado di fortificare il sistema immunitario, rendendo i bambini meno soggetti a patologie intestinali e ad allergie.

Non vi è una data limite entro cui è necessario assolutamente toglierlo: in questa fase della vita dunque, è possibile praticare l’allattamento a richiesta, considerato che non è un bene né costringere il piccolo a poppare, né rimandare lo svezzamento, poiché potrebbe causare un attaccamento morboso nei confronti della mamma.

Come iniziare

Secondo la nuova concezione dello svezzamento naturale, non è più necessario sostituire il pasto a base di latte materno con pezzetti di frutta, ma basta attendere che il bambino sia in quella fase dello sviluppo in cui riesce a stare dritto senza sostegno. Si tratta infatti del momento più importante della crescita, poiché inizia a toccare gli oggetti, a essere curioso del mondo esterno e valutare tutto ciò che ha intorno.

Per questo motivo, viene consigliato di far partecipare attivamente il frugoletto al momento dei pasti degli adulti, posizionandolo su un seggiolone e facendolo sedere a tavola con i genitori. Il bambino, imitando il comportamento dei più grandi, ovvero quello di prendere le posate e portarle alla bocca, mostrerà interesse in ciò che vede, ed è a questo punto che sarà necessario posizionare una forchetta con un pezzettino di cibo e lasciare che sia lui ad afferrarla.

Anche se potreste ipotizzare che vostro figlio sia attratto dagli alimenti, in realtà vi sta semplicemente emulando, poiché non è in grado di distinguere ciò che si può o non può mangiare. Una volta compreso che il pargolo è ormai pronto, potrete proporgli consistenze diverse affinché possa abituarsi a ognuna di esse.

Anche se non ha ancora i denti e non può masticare, dare solo brodo vegetale o pappine non è utile a un corretto svezzamento, ma è necessario anche sfilacciare, tritare o semplicemente schiacciare il cibo. La cottura a vapore è senz’altro la più indicata poiché riesce a mantenere inalterate la maggior parte delle sostanze nutritive.

Ricette

Quando il bambino è ormai consapevole della finalità del cibo, ovvero quella di essere ingerita in sostituzione del latte materno, è possibile preparare numerosi piatti per far assaggiare tutti gli alimenti possibili. In questa fase è possibile anche affinare la tipologia di dieta da seguire, se vegetariana oppure onnivora, tuttavia è bene ricordare che è sempre necessario consultare un pediatra esperto in nutrizione per decidere insieme le dosi da offrire.

Al primo posto ci sono senza dubbio i legumi, la verdura cotta come carote e patate che si possono schiacciare, sfilacciare o ridurre in poltiglia con l’aiuto di un macchinario specifico,

ma che consenta al piccolo di effettuare un tentativo di masticazione, abbandonando gradualmente l’istinto di suzione.

Anche le proteine nobili come carne e pesce si possono somministrare, partendo sempre da una consistenza in poltiglia fino ad arrivare a pezzetti microscopici e facili da ingoiare.

Cose da non fare

Come abbiamo già accennato, è preferibile non proporre sempre le stesse consistenze affinché possa abituarsi gradualmente a pietanze diverse, inoltre non è necessario attendere l’ultimo periodo dello svezzamento per far provare alimenti potenzialmente allergizzanti. Darne un po’ alla volta infatti, può diminuire e prevenire i casi di reazioni avverse.

Un’altra cosa da evitare, o che comunque andrebbe limitato quanto più possibile, è il sale che è già contenuto naturalmente all’interno del cibo, così come lo zucchero, che può portare assuefazione. Nonostante sia opportuno dare la possibilità al bambino di provare consistenze e piatti differenti, è invece sconsigliato offrire tutti quei cibi preconfezionati o lavorati, come i latticini, le fritture, le bevande gassate, oppure frutta tonda e piccola come le noccioline, le olive o le ciliegie, poiché possono causare soffocamento.

Infine, nonostante le nuove teorie sull’autosvezzamento, è preferibile non cominciare il processo prima dei sei mesi di vita, poiché l’intestino del bambino non è in grado di digerire un alimento più complesso rispetto al latte, sia materno sia in polvere.