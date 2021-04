L’arredo bagno di qualità e a ottimi prezzi? È quello di Idroplus

Cambiare completamente l’aspetto della casa senza stravolgerne la struttura né compiere lunghi e costosi lavori di ristrutturazione è possibile. Basta affidarsi agli esperti dell’arredo bagno di idroplus.it .

I sanitari sono indubbiamente i protagonisti della stanza più intima e personale della casa, ma anche un mobiletto, una specchiera o un accessorio di termoarredo possono dare nuova vita all’ambiente. Basta scegliere con cura colori, stili e materiali e affidarsi agli esperti del settore.

Comprare arredi online: quanto conviene?

Acquistare dei pezzi importanti per la propria casa è sempre una scelta complessa. Forme, colori e stili devono armonizzarsi perfettamente tra loro e allo stesso tempo, soprattutto in un ambiente come il bagno, essere funzionali e di qualità.

Come fidarsi di un acquisto su internet? Nel mondo di oggi, soprattutto dopo la rivoluzione che la pandemia da Coronavirus ha imposto alle vite di ognuno, moltissime attività si sono spostate sul web. Così anche il delicato compito di creare l’atmosfera perfetta nella propria toilette ha trovato sempre più spazio nel mondo virtuale.

Un e-commerce come idroplus.it ha numerosi vantaggi rispetto ai saloni di design e alle grandi catene di arredo e sanitari. Eccone alcuni:

il costo del prodotto finale è decisamente ridotto grazie all’eliminazione di tutti i passaggi della catena distributiva;

grazie all’eliminazione di tutti i passaggi della catena distributiva; i pezzi sono di altissima qualità poiché il marchio può concentrarsi sulla ricerca dei materiali senza intermediari;

poiché il marchio può concentrarsi sulla ricerca dei materiali senza intermediari; lo stile e il design non mancano di attualità grazie alla continua innovazione di forme, stili, colori.

Idroplus.it è un e-commerce?

Sì, ma è un e-commerce atipico. Eliminando tutta la catena di intermediari, gli esperti di arredo bagno possono occuparsi in prima persona della selezione e accurata ricerca di ogni pezzo. Dai sanitari ai mobili per completare l’arredo, dall’oggettistica funzionale e colorata ai termoarredi, ogni oggetto venduto sul sito web passa direttamente dal fornitore al consumatore finale.

In questa maniera anche lo stile guadagna punti: su idroplus.it si trovano pezzi classici per gli ambienti puramente funzionali e quelli di design, che seguono le tendenze dell’arredo bagno con un tocco di innovazione. In questo senso si muovono i sanitari sospesi, decisamente pratici per la pulizia e l’ingombro ma anche esteticamente piacevoli.

L’elemento di stile, laddove lo spazio lo consenta, sono le vasche freestanding. Vere primedonne dell’arredo bagno, riempiono l’ambiente di un’atmosfera sofistciata e moderna. E se proprio la metratura non permette di cambiare i sanitari, saranno i piccoli complementi a modificare lo stile del bagno. Basta scegliere della rubinetteria di pregio, uno specchio di design, perfino cambiare il piatto doccia con un elemento in resina a contrasto con il resto della stanza.

Come scegliere tra i diversi stili?

Se l’ambiente è piccolo e minimale, i sanitari sospesi saranno il punto di forza della stanza. Un bagno dalle linee sinuose e moderne, infatti, è semplice da tenere in ordine e allo stesso tempo crea uno stile accogliente. In stanze più generose, invece, si può giocare anche con forme e colori. Gli specchi retroilluminati a led creano l’aspetto di un camerino da dive, mentre mensole e piani sospesi danno l’idea di un padrone di casa sofisticato.

Ogni elemento di idroplus.it cerca di sfruttare lo spazio disponibile in maniera intelligente: mobili bagno, specchiere contenitore e termoarredi cromati rendono ogni centimetro funzionale alla vita in casa.