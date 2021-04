Larino, laurea in Scienze Motorie e Sportive nello stesso giorno per i fratelli Aldo e Luca Caruso

Un percorso di studi intenso ed entusiasmante affrontato con impegno e, soprattutto, insieme. Due fratelli (non gemelli e di età diverse), la stessa laurea conseguita lo stesso giorno. Aldo e Luca Caruso hanno discusso brillantemente due apprezzate tesi in Scienze Motorie e Sportive presso l’Università degli Studi del Molise. Aldo in Teoria e metodologia dell’allenamento dal titolo “Allenamento, periodizzazione e meccanismi energetici” seguito dal ch.mo prof. Stefano Moffa; Luca in Teoria tecnica e didattica del calcio dal titolo “Il mental coach nel mondo del calcio” seguito dal ch.mo Marco Maestripieri. Ai fratelli neodottori congratulazioni vivissime dai genitori Luigi Caruso e Anna D’Attilio, dai parenti e da tutti gli amici. Ad maiora!