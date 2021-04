“La vittoria di Notaresco vale doppio”: Cudini spinge i Lupi verso la volata finale

L’abbraccio a fine partita, il discorso di Mirko Cudini. Il post-sconfitta contro l’Albalonga fu intenso, difficile ma carico di emotività. Al termine di quella partita il tecnico si disse convinto che la squadra potesse fare una grande partita a Notaresco, gli occhi lucidi di Vittorio Esposito furono la testimonianza di tutto questo. È andata nel modo migliore, quello che i tifosi sognavano: exploit in terra teramana e primato consolidato con un +5 che non fa ancora dormire sonni tranquilli ma restituisce serenità e forza.

“Abbiamo vinto lo scontro diretto contro la seconda e dal punto di vista mentale ci dà molta carica dopo la delusione di domenica – ammette il mister –. C’è grossa consapevolezza dei nostri mezzi, i ragazzi quando mettono in campo quello che sanno fare si vede al di là della squadra avversaria. Sono molto contento per i miei che raccolgono anche quanto meritavamo contro l’Albalonga. La partita valeva doppio, c’è grande soddisfazione per la vittoria”. Proprio così: bisogna evitare cali di tensione che possono nascondere sgambetti o scivoloni. I Lupi sono i più forti, il dato è oggettivo, ma autocompiacersi può essere deleterio.

In realtà, il Notaresco ha creato davvero pochi grattacapi ai rossoblù: “Sapevamo che con qualche cambio di gioco avrebbero potuto metterci in difficoltà. L’azione del loro gol non è stata letta bene, hanno messo palla dentro e hanno segnato. Dovevamo essere più attenti ma abbiamo rischiato quasi zero, Raccichini non ha fatto parate. Li abbiamo gestiti bene, siamo ripartiti bene soprattutto nella ripresa”.

Il patema d’animo è venuto a più di qualcuno di fronte alla mole di occasioni costruite ma non concretizzate nel secondo tempo, con i due pali annessi: “Bisogna lavorarci su, ma il calcio è anche questo, a volte si concretizza magari quando non te l’aspetti. Si deve essere più determinati nel chiudere le partite”. Il pensiero finale è per i tifosi, che hanno incitato il Campobasso alla partenza e l’hanno atteso al ritorno: “Grazie ai tifosi, loro soffrono a stare fuori, noi sentiamo tanto la loro mancanza”.

Guardando il calendario, domenica prossima si torna a giocare a Selvapiana per affrontare il Castelnuovo. Proprio nell’ultimo turno gli abruzzesi sono stati scavalcati al terzo posto dall’Albalonga e dunque arriveranno col dente avvelenato. All’andata fermarono la corsa dei molisani battendoli per 2-1 dopo 24 partite utili consecutive. Servirà, insomma, la squadra vista giovedì scorso per proiettarsi poi al turno infrasettimanale di Vastogirardi e al successivo match interno con la Vastese.