La villa comunale di Castellara chiusa martedì per fare i test rapidi delle scolaresche

La villa comunale di Guglionesi sarà chiusa al pubblico martedì 6 aprile. Ma non si tratta di una ordinanza motivata da ragioni di contagio, bensì di una decisione per consentire lo svolgimento in sicurezza dello screening di massa riservato alle scuole.

Proprio il 6 aprile infatti davanti la Casa del Fanciullo, nella villa comunale di Castellara, gli alunni delle scuole di Guglionesi saranno sottoposti al test antigenico rapido in vista del rientro in classe il giorno successivo, dopo un lunghissimo stop delle lezioni in presenza.

Il sindaco Mario Bellotti ha ritenuto di fare una ordinanza (la. 20 del 31 marzo 2021) con la quale si chiude al pubblico Castellara, compresa la biblioteca e comprese le aree giochi per i piccoli, dalle 8 e 30 alle 19 e 30.

Nel provvedimento si ordina per “il giorno 6 Aprile 2021 la chiusura al pubblico della Villa Comunale denominata “Parco Castellara”, compresa l’area giochi e le aree adiacenti alla Casa Parrocchiale e alla Biblioteca Comunale, dalle ore 8:30 alle ore 19:30, consentendo l’accesso alle sole persone chiamate a sottoporsi al tampone anti genico nasofaringeo “rapido”“.