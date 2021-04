Auguri dal molise

La normalità della bellezza, cartoline di viaggio a portata di sguardo

Non rinunciamo alla cura della bellezza, specialmente in questo momento. Noi molisani, almeno in questo, siamo fortunati: abbiamo una natura stupenda, paesaggi suggestivi e variegati, borghi deliziosi, colline in fiore in questo periodo dell’anno che regalano emozioni colorate. Non si può uscire, ma non serve andare lontano per incrociare la grande bellezza di questa piccola terra. Qui una selezione di cose belle assolutamente normali e assolutamente accessibili, anche nel lockdown.

Più informazioni su









Oggi e domani niente gite, né scampagnate, né ritrovi. Il virus ancora in circolazione e il rischio contagio, che resta elevato, hanno blindato le feste di primavera. Non si può uscire, se non per brevi passeggiate vicino casa. Abbiamo provato a sfidare il lockdown concentrandoci sulla bellezza a portata di mano, provare a viaggiare con gli occhi sugli scorci, i paesaggi e i colori che abbiamo accanto, proprio oltre la porta di casa o spaziando con lo sguardo dai nostri balconi. Buona Pasqua dal Molise che resiste, e rinasce dalla bellezza normale e accessibile. Restare Foto 3 di 4





Passeggiare Foto 3 di 4





Tornare Foto 3 di 4





Guardare Foto 3 di 4





Immaginare Foto 3 di 4