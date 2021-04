Installate 6 cassette postali Smart in provincia di Isernia

Il bollettino

Oltre al termolese 55enne, in intensiva perde la vita un 74enne di Bojano. Un 71enne sempre di Bojano, comune che registra anche oggi 6 nuovi casi, muore in Infettive. Il dato dei decessi è il più tragico della settimana, mentre si abbassa sotto la soglia critica sia il numero di pazienti trattati in rianimazione che il numero di pazienti trattato in sub intensiva. Sono 38 complessivamente i malati covid al Cardarelli, 2 al Gemelli. Riprende quota la campagna vaccinale, oggi oltre 2.800 somministrazioni e la nostra regione nell'ultima settimana è quella che registra la minor incidenza di casi di tutta Italia