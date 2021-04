In vendita il libro ‘Voglia di vivere’ del molisano Zappone. Ricavato per i bimbi malati di cancro

È stato appena pubblicato il libro ‘Voglia di vivere’ dell’autore molisano Bruno Zappone. La prefazione è a cura di Danila Bonito, giornalista Rai e inviata speciale del Tg1 oltre che volto noto per programmi come ‘Donne al bivio’ e conduttrice di telegiornali inchieste di Rai 1 e Rai 2. Qui una breve presentazione del libro.

“Una situazione inizialmente devastante può essere affrontata con determinazione, forza, coraggio e speranza. Il tumore conosce anche la sconfitta. Il tumore può perdere. Il tumore se ne può andare. Si può vincere! “La speranza ci deve sempre essere, anche quando i medici ti fanno credere che è finita”. Voleva che la sua forza e la voglia di vivere arrivassero a tutti quelli che si ammalano di cancro. “Guarire si può, ma deve esserci soprattutto la nostra volontà a sconfiggere il male e arrivare vincitori alla meta. È difficile, lo so, ma possiamo e dobbiamo provarci”. Imma non è stata una supereroe ma una donna normale che come in tutte le cose ha messo il cuore, l’anima e tutto quello che aveva per sconfiggere il cancro. Ecco perché questo vuole essere un libro di speranza, perché il tumore non può vincere sempre. Non avrei mai pensato di scrivere questo libro soprattutto per il tema che tratta ma la forza di scriverlo mi è venuta da Imma e allora l’ho fatto per lei e per quanti si trovino a percorrere lo stesso cammino, riuscendo a trovare nella lettura una luce e una speranza”.

L’intero ricavato del libro sarà devoluto in beneficenza a sostegno dei bambini malati di cancro.