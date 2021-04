In tilt il sito web della Regione Molise, disagi per i cittadini

Dopo la linea telefonica, che sta subendo seri problemi ormai da diverse settimane, tocca al sito web. Parliamo della Regione Molise, il cui portale di riferimento è in tilt da alcuni giorni. Non si tratta di un attacco informatico, quanto piuttosto problemi legati ai server ai quali si appoggia il sito della Regione Molise, che non è più gestito da Molise Dati.

La criticità non è stata ancora inquadrata e non c’è una tempistica, da quanto si apprende, per la soluzione di problemi tecnici che stanno comportando disagi ai numerosi utenti che hanno bisogno di acquisire atti e determine, e che ci hanno anche scritto per segnalare il disservizio.