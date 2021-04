In casa 13 dosi di cocaina pronte da spacciare: denunciato 34enne termolese

I Carabinieri della compagnia di Termoli hanno denunciato un 34enne incensurato termolese dopo che gli sono state trovate in casa 13 dosi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento. La perquisizione è stata effettuata nell’ambito di controlli messi in atto soprattutto nei comuni di Termoli e di Campomarino e che hanno visto la verifica di 22 veicoli, 28 persone e 4 perquisizioni nell’arco dell’ultimo fine settimana.

In uno di questi controlli mirati, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della sezione operativa della compagnia di Termoli, hanno operato con l’ausilio del personale del nucleo carabinieri cinofili di Chieti e del cane Aaron a casa del 34enne.

Lì hanno trovato 13 piccoli involucri in cellophane del tipo cipolline che contenevano cocaina dal peso complessivo di 4,5 grammi, oltre a due bilancini elettronici di precisione perfettamente funzionanti e altro materiale per il confezionamento della droga. Materiale che è stato sequestrato in attesa delle analisi di laboratorio, mentre l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni soprattutto per contrastare reati per predatori e quelli in materia di sostanze stupefacenti.