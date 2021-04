Il rugby riparte in sicurezza, attività Hammers per bambini e seniores

Tutto ciò di cui i bambini hanno bisogno: socializzazione e svago attraverso l’attività motoria all’aperto. Per questo motivo, nel rispetto dei nuovi protocolli di sicurezza federali, riparte il corso di Attività Motoria di base “ispirato al rugby”, una formula che permette una graduale ripresa del corso di Minirugby per i bambini della Città di Campobasso.

Riprende anche la preparazione atletica delle settore agonistico, in vista dell’attività proposta dalla Federazione per le formazioni di interesse nazionale. Diverse le squadre interessate per i rossoblù, che vedono via via scendere in campo sia i Seniores della Serie C che le ragazze della Coppa Italia femminile; le under 18, le under 16 e 14 maschili e femminili.

Capitolo importante quello legato alla sicurezza, infatti la società aderisce ad una campagna di screening con Tampone antigenico, che inizia già da lunedì prossimo ed è rivolta a tutti propri tesserati. Da sottolineare che tutte le attività sono gratuite, compresi i costi legati al tampone antigenico.

Unica novità per gli appassionati della palla ovale é la sede provvisoria degli allenamenti, che in conseguenza dei lavori iniziati dall’Amministrazione comunale sul campo dell’ex Romagnoli, diventa per un breve periodo l’antistadio Selvapiana. Appuntamento quindi al martedì e giovedì dalle 18:00 alle 20:00. Non ci resta che augurare buon Rugby a tutti!