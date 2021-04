Il professor McCaskill racconta la storia dei piloti di colore durante la II guerra mondiale a Campomarino

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, l’Istituzione Cultura del Comune di Campomarino ha trattato il tema della libertà e dei diritti civili ospitando una personalità d’eccezione.

Il professor John McCaskill, illustre e noto storico in collegamento da Washington (USA) ha parlato dell’esperienza dei piloti americani presenti a Campomarino durante la Seconda guerra mondiale e protagonisti di una storia di riscatto contro il pregiudizio razziale dell’esercito e della società americana.

Una storia molto nota in America, fondamentale per la storia dei diritti civili americani e per gli esiti della guerra. Dal 1944 al 1945, i piloti di colore del Tuskegee Airmen di stanza a Campomarino si resero protagonisti della lotta contro il nazifascismo e al contempo di una vera e propria battaglia per il riconoscimento dei propri diritti. Un racconto emozionante, per una storia densa di significato.