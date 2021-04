Il potere delle parole responsabili e non ostili? Ce lo insegnano i più piccoli

L'ultimo viaggio

Sandro, 40 anni di Termoli, scrive dal Cardarelli - dove è ricoverato per Covid - a suo padre, morto d'infarto pochi giorni fa. "La vita ci porta sempre a pensare che gli altri non siamo noi, invece adesso mio caro Papà gli altri siamo noi. Questa volta ho fallito, non sono riuscito a tornare da questo maledetto viaggio che mi costringe in questo letto di ospedale. Spero di non averti deluso". Una testimonianza che racconta la vita, l'amore, la imprevedibilità degli eventi.