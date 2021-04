Il fotografo Gino Calabrese nominato Commendatore della Repubblica

Il fotografo campobassano Luigi Calabrese, al secolo Gino, è stato insignito del prestigioso riconoscimento di Commendatore al merito della Repubblica Italiana. Il Prefetto Cappetta ha firmato la comunicazione ufficiale che il Presidente Mattarella con il decreto del 27 dicembre 2020 ha nominato commendatore Calabrese.

Il prestigioso riconoscimento è segno della passione profusa sia nella carriera professionale che nelle varie associazioni di volontariato che vedono Gino Calabrese sempre presente con impegno e grinta affrontare le varie esigenze, in Protezione Civile, in Anla, ancora come Maestro del Lavoro ed altre associazioni.

Calabrese sale ora l’ultimo gradino, il più importante, infatti precedentemente è stato nominato Cavaliere, poi Ufficiale. Ha ricevuto inoltre la Stella al merito come Maestro del Lavoro. Come detto, è noto a Campobasso per la professione di fotogiornalista e per la sua grande passione per la fotografia e il racconto giornalistico attraverso gli scatti che lo vedono tuttora in piena attività.