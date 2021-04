Da un anno, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, le attività di clown terapia negli ospedali e nelle strutture per anziani sono purtroppo sospese. Ma se la distanza ci divide, il pensiero ci aiuta a restare uniti e mai come in questo momento si sente il bisogno di comunicare attraverso piccoli gesti che assumono un significato ancora più grande.

E’ questo lo spirito con cui i clown della Tribù dei Sorrisi Onlus hanno fatto visita alle strutture dove abitualmente si recavano: Casa di Elena, La combriccola, San Vitale, Villa delle Rose e il RADA di Gissi per consegnare un piccolo regalo e augurare una Santa Pasqua.

Un pensiero è stato consegnato anche alla direzione sanitaria degli Ospedali san Pio da Pietrelcina di Vasto e San Timoteo di Termoli. Un gesto simbolico per esprimere la nostra vicinanza al personale sanitario per il lavoro svolto quotidianamente in prima linea, con la speranza di poter tornare al più presto come clown a portare il sorriso nelle corsie.

“La distanza separa i corpi ma non i cuori”.