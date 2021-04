Il Bilancio preventivo di Palazzo San Giorgio a portata di cittadino: pubblicato sul sito del Comune

Si appresta ad arrivare in consiglio il documento di Bilancio. E il Comune di Campobasso per portarlo a conoscenza del maggior numero di cittadini ha redatto una nota informativa per meglio comprenderlo ed interpretarlo.

“La nota informativa si compone di una parte generale e di una parte specificamente dedicata al bilancio preventivo 2021/2023 del Comune di Campobasso, – ha spiegato l’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella – oltre a fornire un breve glossario in cui si spiegano i concetti basilari della vita di un’amministrazione comunale”.

“Obiettivo principale di questo lavoro – ha aggiunto l’assessore – è accorciare le distanze tra cittadino e amministrazione pubblica affinché siano meglio comprese le criticità che ogni ente è chiamato ad affrontare e i meccanismi che ne permettono la gestione. Con questo strumento si cerca di mettere un ulteriore tassello per raggiungere la completa trasparenza amministrativa che permette di creare una cittadinanza informata e libera.”

L’assessore specifica che la lettura e la conoscenza più approfondita di un documento come quello del bilancio, permettono ai cittadini di comprendere meglio le scelte che l’Amministrazione attua e che si concretizzano in beni e servizi per la comunità. Quindi ringrazia “per quanto fatto il presidente della Commissione Consiliare Bilancio, Giuseppina Di Iorio, e alla consigliera Anna Petrecca. Il mio grazie va anche, ovviamente, a tutti i rappresentanti della Commissione Consiliare Bilancio che hanno avuto modo di fornirci spunti e riflessioni utili a migliorare l’efficacia comunicativa del documento.”

La nota informativa, in versione pdf, è scaricabile dai cittadini direttamente dal sito web del Comune di Campobasso, sia andando sull’home page che nella sezione dedicata al Bilancio preventivo e consuntivo, al seguente link: https://www.comune.campobasso.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/132