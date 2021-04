Idee per il tempo libero per un weekend a Milano

Visitare Milano è un’ottima idea per impiegare il tuo tempo libero nel week end. Questa è infatti una delle città più vive e ricche di cultura dell’Italia. A Milano potrai trovare ogni tipo di attrattiva, e potrai passare il tempo con le tantissime cose da fare. Dall’arte contemporanea a quella rinascimentale, potrai visitare Chiese e Pinacoteche, Milano inoltre si distingue per il suo centro sempre ricco di eventi interessanti. L’aperitivo sui Navigli è una tappa obbligatoria, ma dal punto di vista del divertimento ti troverai sicuramente nella città più viva d’Italia. I bar del capoluogo lombardo sono infatti famosi in tutto il mondo, insomma a Milano non mancano davvero le soluzioni per passare un week end pieno di sorprese e di divertimento. Sei quasi convinto ma ti spaventa il troppo traffico e la paura di non trovare il posto per la tua auto? Da oggi il parcheggio non è più un problema grazie all’apposita app o al sito online. Basta cercare parcheggio Milano e vedere i migliori tariffari e la migliore posizione dove lasciare la tua automobile, non dovrai più passare tempo tra il traffico milanese e così ti godrai a tempo pieno il tuo week end.

Milano : Arte e cultura

Quando si pensa a Milano l’idea di alcune persone va subito al divertimento e alla vita notturna. Ma Milano è ancora prima una città ricca di storia e di arte, una città che ha saputo seguire il flusso artistico conservando sia opere millenarie sia riuscendo a diventare la capitale italiana dell’arte moderna. Nel capoluogo lombardo potrai anche osservare le numerose opere di street art che pervadono palazzi e vie sia del centro che della periferia. Milano è inoltre cosparsa di numerose chiese, oltre al famosissimo Duomo (unica chiesa milanese con ingresso a pagamento), potrai visitare altre chiese disseminate per la città con ingresso gratuito. Se il turismo religioso non è proprio la tua passione ma vuoi passare un week end all’insegna dell’arte Milano è ricchissima di musei (gratis la prima domenica di ogni mese). I musei milanesi sono variegati, vanno dall’arte moderna (come la galleria d’arte moderna) alla storia naturale. Sicuramente però non dovrai perderti la suggestiva Pinacoteca di Brera, ricca di opere immortali come “Il bacio” di Hayez. Ma non solo architetture famose e musei a Milano l’arte si respira in ogni angolo e via, e allora prova a perderti per le vie del centro per trovare palazzi e piccoli angoli suggestivi, non te ne pentirai!

Milano : relax e divertimento

Se la visita pomeridiana della città ti ha fatto venire voglia di un po’ di riposo e divertimento la sera a Milano avrai solo che l’imbarazzo della scelta. Obbligatoria è la visita ai Navigli, nell’orario aperitivo potrai gustare un ottimo cocktail in uno dei quartieri più suggestivi della città. Ma disseminati per il centro troverai tantissimi bar che propongono cocktail e aperitivi. Dopo cena la città si illumina e nei bar potrai scegliere di assistere a musica dal vivo oppure, per i più giovani ,al Dj set. Insomma Milano offre ogni tipo di relax e divertimento per tutti i gusti e le età, quindi non ti rimane che partire ad esplorare una delle più belle città italiane!