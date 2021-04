I ragazzi della Primaria di San Giacomo alla scoperta della Cattedrale di Termoli

La sessione bilancio in consiglio regionale

Bocciata la pregiudiziale del Pd che valuta come "un'operazione illegittima" l'accensione del mutuo che fa seguito al piano di rientro da un disavanzo da 500 milioni approvato nella scorsa seduta. La maggioranza va avanti perchè, spiega l'assessore Niro, "questi soldi serviranno a migliorare le nostre strade". Per le opposizioni si rischia un'impugnativa da parte del Governo. Infine in Aula si assiste anche al duro scontro tra le due ex leghiste Filomena Calenda e Aida Romagnuolo sul presunto stato febbrile dell'assessora: "Ho fatto il tampone rapido, non ho il covid"